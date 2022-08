Brand bei Recyclingbetrieb auf Friesenheimer Insel - Nachlöscharbeiten laufen

Mannheim. Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes in der Otto-Hahn-Straße auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist gegen 10.45 Uhr eine größere Menge Müll in Brand geraten, die genaue Brandursache ist noch unklar. Es kam zu einer größeren Rauchentwicklung.

In einer ansässigen Abfallbeseitigungsfirma geriet ein großer, hauptsächlich aus Sperrmüll bestehender Müllberg in Brand. Das Feuer griff in kurzer Zeit auf weitere Müllberge über. Es entwickelte sich eine von weitem sichtbare schwarze Rauchwolke. Nach jetzigem Stand entstand bei Verladearbeiten mittels eines Baggers eine Stichflamme, deren Ursache noch unklar ist. Es wurden keine Personen verletzt.

Wie die Stadt Mannheim am Mittag mitteilte, war zunächst eine Rauchsäule entstanden, die in Richtung Ludwigshafen gezogen und inzwischen nicht mehr sichtbar ist.

Alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr und die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, Neckarau, Nord sowie Rheinau sind derzeit im Einsatz. Insgesamt 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Unterstützt wurden sie von fünfzehn Kräften der Hilfsorganisationen DRK, Malteser, Johanniter und ASB. Die für das Hafengebiet zuständige Wasserschutzpolizei war ebenfalls im Einsatz. Mit Hilfe des Feuerlöschboots wurde vom Wasser aus das Löschen einer brennenden Böschung am Ufer übernommen. Etwa zwei Stunden später war das Feuer unter Kontrolle. Zu aktueller Stunde finden noch Nachlöscharbeiten statt. Sie werden vermutlich noch bis in den frühen Abend andauern.

Ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums übertrug Bilder an die Einsatzleitstelle.

Die Bürger wurden gebeten, ihre Fenster und Türen aufgrund der Schadstoffe und des Rauchs geschlossen zu halten. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Stadt keine Gefahr. Zudem sperrte die Polizei den Ölhafen auf der Wasserseite und die Straßen im umliegenden Bereich.

Der Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Erster Bürgermeister Specht lobt Einsatzkräfte

Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht informierte sich fortlaufend aus seinem Urlaub über den Brand in Mannheim. Er dankte allen Einsatzkräfzen, „für die der Einsatz bei diesen hohen Außentemperaturen in der prallen Mittagshitze eine enorme Belastung war." Insbesondere der Einsatz der freiwilligen Feuerwehr habe gezeigt, "wie wichtig auch unsere Ehrenamtlichen sind“, lobte Specht. (mit tmu)