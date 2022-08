Bewaffneter Raub am ALTER in Mannheim - 30-Jähriger leicht verletzt, Zeugen gesucht

Mannheim. Opfer eines bewaffneten Raubes ist am Donnerstagabend ein 30-Jähriger im Bereich des ALTER am Alten Meßplatz in Mannheim geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann gegen 21.30 Uhr zunächst zwischen dem Parkplatz „Alter Bahnhof“ und dem angrenzenden Lebensmitteldiscounter, in der Dammstraße, von bislang drei Unbekannten angesprochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unvermittelt zog einer der drei Männer ein Messer und forderte den 30-Jährigen auf, seine Wertgegenstände herzugeben. Gleichzeitig schlug ein weiterer Täter den Mann gegen seinen Hinterkopf. Nach einem Handgemenge entrissen die drei Männer ihrem Opfer seinen schwarzen Rucksack. Als der 30-Jährige in Richtung des Discounters flüchtete, verfolgten ihn die drei Männer, verschwanden dann aber in Richtung Kurpfalzbrücke. Der 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Bisher liegt nach Polizzeiangaben nur eine sehr vage Beschreibung der Täter vor. Das Opfer konnte bisher nur angeben, dass die Täter dunkle Hautfarbe hatten. Zur Tatzeit hielten sich im Bereich des Alten Meßplatzes und des Alten Bahnhofs zahlreiche Personen auf, die möglicherweise "nur" ein Gerangel zwischen mehreren Personen sahen und zunächst nicht mit einem Raub in Verbindung brachten. Der 30-Jährige selbst spricht kaum Deutsch und eine Verständigung war nur in englischer und französischer Sprache möglich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Alter Meßplatz 18-Jähriger fährt in Haltestelle Mehr erfahren