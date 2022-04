Es war ein Minimalziel, was der Elternbeirat der Eugen-Neter-Schule (ENS) auf der Blumenau Anfang des Jahres formuliert hatte: eine Betreuungslösung an den beiden Wochentagen (mittwochs und freitags), an denen im September 2021 jeweils zwei Schulstunden wegen Lehrermangels weggefallen sind. Und zwar nur für Eltern mit dringendem Bedarf – etwa, weil beide berufstätig sind. Dieses Ziel ist

...