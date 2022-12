Berufemesse Jobs for Future kommt im Februar nach Mannheim

Mannheim. Die Berufemesse Jobs for Future findet vom 9. bis 11. Februar 2023 in der Maimarkthalle Mannheim statt. Wie die Veranstalter mitteilen, richtet sich die Messe an Schüler und Personen mit Berufserfahrung. Die Messe findet an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Messe informieren Unternehmen, Unis und Hochschulen, Bildungsinstitute und Berufsverbände über ihr Ausbildungs- und Arbeitsangebot. Auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, die Arbeitsagentur und das Regionalbüro für berufliche Fortbildung sind auf der Messe mit Ständen vertreten.

Die Messe bietet neben Beratungsgesprächen an den Ständen auch Kurzworkshops an – etwa zur Berufsorientierung und zu Vorstellungsgesprächen. Vertreter beantworten häufig gestellte Fragen zu Berufswegen und Institutionen in Kurzvorträgen. Wer am Anfang der Berufsorientierung steht, kann mit Übungen an Ständen herausfinden, ob er oder sie ein Händchen dafür hat.