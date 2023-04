Bauarbeiten am Mannheimer Stadteingang abgeschlossen

Mannheim. Die Baumaßnahmen in der Wilhelm-Varnholt-Allee und am Mannheimer Stadteinang sind abgeschlossen worden. Wie die Stadt Mannheim am Mittwochnachmittag mitteilte, steht damit ab dem 8. April die Stadtzufahrt von der Autobahn A656 über die Augustaanlage wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung. Außerdem gebe es neue Bepflanzungen auf den angrenzenden Grünflächen.

Die weiteren Sanierungsabschnitte vom Abbieger „Wilhelm-Varnholt-Allee / Fahrlachstraße“ bis Schubertstraße sowie die beiden stadtauswärts führenden Fahrbahnen sollen nach der Bundesgartenschau 2023 saniert werden. Die genauen Zeiträume befinden sich laut Stadt noch in der Planung und sollen rechtzeitig bekanntgegeben werden.