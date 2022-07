B 36 nur noch einspurig

Die Sanierung der B 36 zwischen Schwetzingen und Mannheim-Rheinau geht ab diesem Dienstag in die vorletzte Bauphase. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, wird die Fahrbahn in beide Richtungen auf einen Fahrstreifen reduziert und in Richtung Schwetzingen auf die Gegenfahrbahn verlegt. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau Nord wird gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert. Ab voraussichtlich 19. September wird zwecks Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim auf einen Fahrstreifen reduziert. In Fahrtrichtung Schwetzingen wird der Verkehr im Bereich der Mittelstreifenüberfahrten einstreifig geführt. Bis Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1