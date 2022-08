Ausstellungsschiff MS Wissenschaft ankert in Mannheim

Mannheim. Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft kommt ab heute nach Mannheim. Wie die Organisatoren mitteilen, macht das Schiff vom heutigen Freitag, 19. August, bis Montag, 22. August, an der Rheinpromenade im Lindenhof (Anleger Viking Cruises) Halt und gibt Einblicke in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Der Eintritt ist frei. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) zeigt eines von rund 30 interaktiven Exponaten an Bord. Die MS Wissenschaft ist geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Täglich um 11 und 17 Uhr gibt es kostenlose Führungen. Für Gruppen ab zehn Personen ist eine Anmeldung auf ms-wissenschaft.de/tour erforderlich.

