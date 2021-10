Ausstellung zum neuen Forum Deutsche Sprache

Mannheim. Noch bis zum 22. Oktober werden die Baupläne und Modelle für das geplante neue Forum Deutsche Sprache im Vortragssaal des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache, R 5, 6-13, präsentiert. Wie das Institut mitteilte, ist aufgrund der geltenden Corona-Regeln eine Terminvereinbarung für die Öffnungszeiten zwischen 9 und 17 Uhr erforderlich (per E-Mail unter: forumdeutschesprache@ids-mannheim.de oder telefonisch unter: 0621-1581 406). Beim Einlass zur Ausstellung gelten die 3G-Regeln. Wie berichtet, will die Tschira Stiftung bis 2027 das Gebäude am Alten Meßplatz in der Neckarstadt bauen.

