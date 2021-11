Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag (Stand 16 Uhr) mit 180 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages deutlich auf 524,3 gestiegen. Damit erreichte der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) wie schon am Sonntag erneut einen Höchststand, als die Inzidenz bei 497,5 lag. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert ebenfalls

