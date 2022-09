Arbeitslosenquote leicht gesunken

Für den Monat September hat die Arbeitsagentur den Arbeitsmarktreport für die Stadt Mannheim herausgegeben. Demnach liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Mannheim derzeit bei 7,4 Prozent und 12978 Menschen sind momentan ohne Job – das sind 226 weniger als im Vormonat. Laut Agentur ist die Quote im Vergleich zum August um 0,1 Prozent gesunken, was mit der Herbstbelebung zu tun hat: „Die Arbeitslosenquote sinkt saisonbedingt im Berichtsmonat September vor allem durch den Ausbildungsstart in vielen Unternehmen“, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vergleich zum September 2021 stieg die Arbeitslosenquote allerdings um 0,4 Prozent. Im September 2021 lag sie bei nur 7,0 Prozent; damals gab es 760 Arbeitslose weniger. Der Anstieg hängt laut Arbeitsagentur auch mit der Erfassung der arbeitslosen ukrainischen Geflüchteten zusammen. Ohne diese Personen wäre die Entwicklung besser ausgefallen.

Die Zahl der offenen Stellen in Mannheim ist im Vergleich zum Vormonat leicht angestiegen. „Der Arbeitsmarkt ist trotz steigender Preise und der Sorge vor Energieknappheit insgesamt weiter stabil. Die Arbeitskräftenachfrage gibt aber auf sehr hohem Niveau leicht nach“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, bei ihrer monatlichen Pressekonferenz. mek