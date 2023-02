Anmeldung an Mannheimer Grundschulen in kommender Woche

Mannheim. Die Anmeldung für alle Erstklässler und Erstklässlerinnen zum Schuljahr 2023/24 findet am Donnerstag, 9. Februar, von 9 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 10. Februar 2023 von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr an der jeweiligen Grundschule statt. Das teilt die Stadt mit. Für den neuen Schulbezirk Spinelli erfolgt die Anmeldung am Dienstag, 7. Februar, von 8 bis 12 Uhr für die erste Klassenstufe und am Mittwoch, 8. Februar, von 8 Uhr bis 12 Uhr für alle anderen Klassenstufen an der Bertha-Hirsch-Grundschule, Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Straße 26. An welcher Grundschule das Kind anzumelden ist, ist abhängig vom Schulbezirk, in dem der Hauptwohnsitz liegt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mannheim.de/grundschulanmeldung.

