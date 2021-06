Andrang im Jungbusch: Stadt kündigt konsequente Kontrollen an

Mannheim. Die Stadt Mannheim will auf den am vergangenen Wochenende aufgekommenen Menschenandrang im Jungbusch mit konsequenten Kontrollen reagieren. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, haben es Stadt und Polizei dabei besonders auf die Einhaltung der Corona-Regeln zur Sperrzeit in der Innen- und Außengastronomie sowie zum Verbot von Alkoholkonsum und -verkauf abgesehen. Die Einhaltung der aktuell gültigen Allgemeinverfügung werde am kommenden Wochenende „konsequent kontrolliert, durchgesetzt und geahndet“, kündigte die Stadt an.

Am vergangenen Wochenende habe es massive Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner aufgrund zahlreicher noch bis in die frühen Morgenstunden feiernden Personen gegeben. „Die Verwaltung appelliert an alle, die sich am Wochenende insbesondere im Jungbusch treffen wollen, sowie an die Gastronomen, die geltenden Regeln im Sinne eines friedlichen Miteinanders und zur Verhinderung eines erneut aufflackernden Infektionsgeschehens einzuhalten“, hieß es weiter.

Derzeit ist im Jungbusch - und auch auf der Neckarwiese - freitags und samstags jeweils von 23 bis 6 Uhr der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken, einschließlich des „Gassenschanks“, untersagt. Ab 24 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages an Freitagen und Samstagen außerdem der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum verboten.

Der Ausschank sowie Verzehr an Ort und Stelle im konzessionierten Bereich, einschließlich der genehmigten Außengastronomie von Gaststätten, ist weiterhin gestattet. Dies allerdings nur im Rahmen der individuell festgelegten Sperrzeitregelungen für die Außengastronomie sowie der Beschränkungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Das Polizeipräsidium Mannheim hatte bereits angekündigt, mit dem Einsatzkonzept "Brennpunkte Sommer 2021" das Sicherheitsempfinden für die Bürgerinnen und Bürger in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis weiter stärken zu wollen. Es zielt darauf ab, mit zusätzlichen Einsatzkräften Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum zu verhindern und Straftaten konsequent zu bekämpfen. Der Schwerpunkt der Einsatzkräfte soll dabei auf Örtlichkeiten und Zeiten liegen, an denen es in der Vergangenheit zu Störungen kam. Konkret soll der Fokus auf den Wochenenden und den innerstädtischen Brennpunkten von Mannheim und Heidelberg liegen.