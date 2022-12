Alpakas ziehen in den Luisenpark Mannheim

Mannheim. In den Luisenpark ziehen zur kommenden Saison Alpakas ein. Wie der Stadtpark mitteilt, entsteht auf der Fläche des ehemaligen kleinen Minigolfplatzes ein 1880 Quadratmeter großes Gelände für die Kamelart. Besucher können die Alpakas ab der kommenden Saison, die am 14. April startet, besuchen. In direkter Nachbarschaft zu den Alpakas siedelt der Park Meerschweinchen an.

Ab April 2023 können Besucher die Alpakas im Luisenpark sehen. © privat

Tierpatenschaft für Alpakas im Luisenpark

Alpakas leben überwiegend im Hochland Chiles, Perus und Boliviens. Sie zeichnen sich durch flauschiges Fell aus - ihre Wolle zählt neben Seide und Kaschmir zu den kostbarsten Geweben der Welt. Die Tiere kommen mit extremen klimatischen Verhältnissen wie Schnee oder starker Sonne zurecht. Dennoch benötigen sie im Luisenpark Unterstände für die warmen Sommermonate, um Hitzestau zu vermeiden.

Mannheimer Alpaka-Fans können schon vor der Ankunft der Tiere im Luisenpark eine Tierpatenschaft für 250 Euro im Jahr abschließen.