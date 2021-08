Alkohol- und Lautsprecherverbot im Mannheimer Jungbusch verlängert

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat das Alkoholverbot am Wochenende nachts im Jungbusch verlängert. Demnach darf freitags und samstags zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetages kein Alkohol für den Straßenverkauf angeboten werden. In der Öffentlichkeit Alkohol trinken ist freitags und samstags von 24 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag untersagt. In konzessionierten Bereichen dürfen laut Mitteilung der Stadt weiter alkoholische Getränke ausgeschenkt werden, dazu gehört unter anderem die Außengastronomie.

Im rot markieren Bereich gilt die neue Allgemeinverfügung für den Jungbusch. © Stadt Mannheim

Außerdem ist es nach Angaben der Stadt Mannheim freitags und samstags von 22 bist 6 Uhr nicht erlaubt, tragbare Lautsprecher zu benutzen.