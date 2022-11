Abschluss der Bauarbeiten auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke verzögert sich

Mannheim. Die Mannheimer Kurpfalzbrücke wird voraussichtlich erst ab dem 19. Dezember wieder für den Bahnverkehr und ab dem 23. Dezember für den Individualverkehr freigegeben. Das gab die rnv am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Ursprünglich war das Ende der Bauarbeiten für Mitte November geplant. Grund für die Verzögerungen sind unvorhergesehene Schäden, die erst während der Baumaßnahmen im Spätsommer entdeckt wurden, sowie fehlendes Personal bei den Reparaturarbeiten. In der vergangenen Woche startete nun die abschließende Phase der Gleiserneuerung, die Ende Dezember beendet werden soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Angaben der rnv legen die Verantwortlichen Wert darauf, dass der Verkehr stadteinwärts insbesondere in der Vorweihnachtszeit so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. So werde aktuell nach Lösungen gesucht, um die Einschränkungen an den Adventssamstagen im Dezember vorübergehend aufzuheben.

Sperrung am Kurpfalzkreisel vom 11. bis 14. November

Im Zeitraum von Freitag, den 11. November, um 20 Uhr bis Montag, den 14. November, um 5 Uhr finden ergänzende Bauarbeiten im Bereich des Kurpfalzkreisels statt. Dafür wird der Übergang zwischen Kreisel und Brücke gesperrt. Der Verkehr wird vom Friedrichsring kommend rechts ab über die Kurpfalzbrücke und um den Alten Messplatz wieder zurück über die Kurpfalzbrücke auf den Luisenring umgeleitet. Auch die rnv-Buslinie 62 ist davon betroffen und wird in dieser Zeit an der Haltestelle Kurpfalzbrücke geteilt. Die Busse pendeln zwischen Gerd-Dehof-Platz und Kurpfalzbrücke sowie zwischen Neckarspitze und Kurpfalzbrücke.

Die bisherigen Umleitungen der rnv-Stadtbahnlinien 1, 2, 3 und 4/4A bleiben bis 18. Dezember bestehen.

Weitere Informationen: www.rnv-online.de