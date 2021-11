97 neue Corona-Fälle in Mannheim

Mannheim. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Montag (Stand 16 Uhr) mit 97 neuen Fällen auf insgesamt 22.813 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim - nach den täglich veröffentlichten Zahlen der Stadt – ist leicht gesunken und liegt nun bei 394,0. Am Sonntag hatte der Wert bei 398,8 gelegen.

Das Gesundheitsamt bestätigte am Montag außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90-Jährige verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 339 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 19.925 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.549 akute Infektionsfälle.

LGA-Werte für die Region

Der Corona-Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Montag (Stand 16 Uhr) mit 104 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 22.771 Fälle) innerhalb eines Tages auf 365,8 leicht gesunken. Am Sonntag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 368,4. Das LGA hatte am Sonntag keine Fälle für Mannheim vermeldet.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 296,6 ebenfalls leicht gesunken (Vortag 301,0). Vom Gesundheitsamt wurden am Montag 115 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 30.665 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein Infektionsgeschehen mit 25 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.865 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Sonntag bei 216,7 lag, wurde sie am Montag mit einem Wert von 208,5 angegeben.