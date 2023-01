90-Jährige aus Feudenheim tot aufgefunden

Update vom 9. Januar 2023:

Wie die Polizei in einer Meldung am Montagmittag bekanntgabe, wurde die Vermisste am Morgen leblos aufgefunden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass kein Fremdverschulden vorliegt, hieß es weiterhin.

Urpsrüngliche Meldung

Ungewöhnliches Geräusch am Feiertag: Viele Menschen im Mannheimer Osten sowie in Ilvesheim wunderten sich am Freitag über einen Polizeihubschrauber, der zwischen 11 und 12 Uhr über Feudenheim und die benachbarte Rhein-Neckar-Gemeinde kreiste. Die Helikopter-Besatzung suchte erfolglos nach einer vermissten Feudenheimerin.

Um besorgte Anwohner zu beruhigen, informierte die Polizei schon am späten Vormittag über den Hubschraubereinsatz. Das Präsidium wies darauf hin, dass es sich dabei um die Suche nach einer vermissten Person handele – also nicht etwa um eine Großfahndung nach einer Straftat. Für die Bevölkerung bestehe keinerlei Gefahr.

Am Freitagabend wurde dann eine öffentliche Suchmeldung mit Details verschickt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die Vermisste ihre Feudenheimer Wohnung zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, in unbekannter Richtung verlassen.

Eventuell sei sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Sie habe weder Gehstock noch Hörgeräte oder Sehhilfe bei sich. Eine hilflose Lage der 90-Jährigen sei nicht auszuschließen. Anhaltspunkte für eine Straftat gebe es bislang nicht.