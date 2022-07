36-Jähriger auf Motorroller bei Verkehrsunfall in Mannheim schwer verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, 2. Juli, ereignet hatte, ist ein 36-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 12.15 Uhr mit seinem Vespa-Roller auf der rechten Fahrspur der Neckarauer Straße stadtauswärts unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde er in Höhe der Brücke an der Überleitung zur Casterfeldstraße von einem unbekannten Autofahrer abgedrängt, stieß dabei gegen einen links neben ihm fahrenden Honda und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Roller rutsche weiter und prallte gegen einen Porsche. Der Fahrer des Motorrollers erlitt schwere Verletzungen.

Da der genaue Unfallablauf bislang immer noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744222 zu melden.