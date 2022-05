Der Mannheimer Seniorenrat informiert in seinem nächsten Zoom-Meeting per Videokonferenz zum Thema „3 000 Schritte extra – Senioren fit auf Schritt und Tritt“. Am Dienstag, 17. Mai, 15.30 Uhr geht es los – das große Ziel hinter der Veranstaltung ist, dass Mobilität im Alter gefördert werden soll. Denn „alle Menschen hoffen, ein hohes Alter ohne oder mit möglichst wenigen gesundheitlichen

...