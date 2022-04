29 Autos in den Mannheimer Quadraten aufgebrochen

Mannheim. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag 29 Fälle von Pkw-Aufbrüchen dokumentiert. Nach Polizeiangaben gelang es dem oder den Tätern teilweise, Wertgegenstände aus den geparkten Autos zu entwenden. In der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr wurden bei den Autos Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume nach zurückgelassenen Gegenständen durchsucht.

Bei einem Großteil der bislang bekannten Fälle gelang es dem oder Täter allerdings nicht, Beute zu machen. In wenigen Fällen nahmen die Täter Elektrogeräte, Kleidung und Sonnenbrillen an sich. Alle Aufbrüche ereigneten sich in den Quadraten A bis F, wobei eine Tiefgarage in D 3 einen Schwerpunkt mit gleich sechs Pkw darstellte. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die möglicherweise selbst betroffen sind oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 an die Ermittler zu wenden.