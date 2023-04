26-Jähriger in Mannheim rassistisch beleidigt und überfallen

Mannheim. Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in Mannheim rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Gegen drei Uhr traf er auf zwei Männer in der Relaisstraße, die ihn mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beleidigten, berichtet die Polizei. Der 26-Jährige versuchte von ihnen wegzugehen, doch beide Männer verfolgten ihn. Unvermittelt griffen die Täter den jungen Mann an und versuchten seine Umhängetasche zu klauen. Passanten eilten zu Hilfe, sodass die Täter von dem 26-Jährigen abließen und flüchteten.

Raubgut in Wohnung sichergestellt

Die sofort alarmierte Polizei konnte einen der beiden Täter vor Ort aufgreifen, der sich aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Den zweiten Täter ermittelte die Polizei im Nachgang. Bei ihm zu Hause fanden die Beamten das Raubgut des 26-Jährigen auf. Zeugen des Überfalls werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444 abzugeben.