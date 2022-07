25-Jährige betrunken mit E-Scooter in Mannheim unterwegs

Mannheim. Eine 25-Jährige ist am frühen Samstagmorgen in Mannheim betrunken mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fiel sie gegen 3.25 Uhr in der Hafenpromenade einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der 25-Jährigen auf. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von über 1,3 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantwortlichen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

