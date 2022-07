24. Mannheimer Streetdance-Contest startet am Wochenende

Mannheim. Der Mannheimer Streetdance-Contest geht in die nächste Runde. Jugendliche und junge Erwachsene können ihre tänzerischen Fähigkeiten am 10. Juli 2022 beim mittlerweile 24. Contest im Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, unter Beweis stellen.

Neben dem Streetdance-Contest für Tanzgruppen wird für alle Solotänzer und Solotänzerinnen ein Allstyle-Battle 1 vs 1 stattfinden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Mannheim. Zusätzlich wird es neben den Battles für alle Geschlechter ein weiteres Battle ausschließlich für Mädchen und junge Frauen geben. „Wir wollen erreichen, dass Mädchen und junge Frauen selbstbewusst an Streetdance-Battles teilnehmen. Damit möchten wir ihnen die Gelegenheit bieten, mit ihren Ressourcen und Grenzen konstruktiv umzugehen und in einem geschützten Rahmen über sich hinaus zu wachsen,“ erklärt Ariane Reiter, Organisatorin des Contests.

Eine Jury wird über die Platzierungen der teilnehmenden Gruppen und Solotänzer und Solotänzerinnen entscheiden. Alle Teilnehmenden erhalten unabhängig von ihrer Platzierung eine Urkunde. Für den ersten bis dritten Platz ist beim Streetdance-Contest einen Pokal und ein Preisgeld zu gewinnen. Beim Allstyle-Battle werden die Erst- und Zweitplatzierten ein Preisgeld und eine Medaille erhalten. Die Erst- und Zweitplatzierten beim Mädchen-Battle erwartet eine besondere Überraschung und eine Medaille.

Die Solotänzer und Solotänzerinnen können sich zur Teilnahme am Allstyle- und dem Mädchen-Battle am 10. Juli 2022 um 12 Uhr direkt im Jugendhaus Herzogenried anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Für erwachsene Zuschauer und Zuschauerinnen kostet der Eintritt 5 Euro, für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter herzogenried.majo.de zu finden.

Das Netzwerk Streetdance hat weiterhin beschlossen, dieses Jahr zwei Streetdance-Contests in Mannheim durchzuführen. Am 15. Oktober 2022 haben dann Mannheimer Kinder die Möglichkeit, sich im Jugendhaus Vogelstang einer fachkundigen Jury zu stellen.

