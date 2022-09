14-Jähriger fährt in Mannheim betrunkene Mutter nach Hause

Mannheim. Ein 14-Jähriger hat sich in Mannheim hinter das Steuer eines Autos gesetzt, um seine alkoholisierte Mutter nach Hause zu fahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stoppte eine Streife des Polizeireviers Ladenburg den Minderjährigen am Dienstagnachmittag im Saalfelder Weg im Stadtteil Vogelstang. Die Beamten waren auf das kindliche Gesicht des Fahrers aufmerksam geworden.

Der 14-Jährige gab daraufhin an, dass es seiner Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, schlecht ginge. Ein erster Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 0,9 Promille. Sie wurde nun wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Mutter und Sohn durften schließlich zu Fuß nach Hause gehen.

