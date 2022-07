Vor fast genau 100 Jahren – am 8. Juli 1922 – ist das Gebäude des Klinikums am Theodor-Kutzer-Ufer offiziell eingeweiht worden. Dieses Jubiläum feiert die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) unter dem Motto „100 Jahre Gesundheit am Neckar“ mit einem Festakt im Mannheimer Rosengarten und einem großen Tag der offenen Türen.

Am Samstag zwischen 11 bis 17 Uhr lädt die UMM alle Medizininteressierten zum Tag der offenen Türen ein. Auf einer Medizin-Meile auf dem Dach der Tiefgarage am Neckarufer präsentieren sich die Kliniken und Bereiche mit interaktiven Ausstellungen. So können Besucher in einer Live-Simulation erleben, wie Schwerstverletzte im Schockraum versorgt werden. Zudem können Gefäßalter, die Körperzusammensetzung, Blutdruck oder Blutzucker bestimmt werden. An speziellen Simulatoren selbst ausprobieren können Besucher das mikrochirurgische Nähen unter einem OP-Mikroskop.

„OP-Saal der Zukunft“

Außerdem können ein Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe und das Kinder-Notarztfahrzeug der UMM besichtigt werden. Individuelle Beratung zu Schwerhörigkeit und Cochlea-Implantaten, der Vorsorge gegen Schlaganfall oder Hautkrebs, eine Knochenmark-Typisierungsaktion, Informationen zu Ausbildungs- und Karrierewegen in der Universitätsmedizin sowie weitere Informationsstände runden das Angebot auf der Medizin-Meile ab.

Auf dem UMM-Campus öffnen auch Bereiche ihre Türen, die sonst nicht allgemein zugänglich sind: Der neuartige Photon-Counting Computertomograph mit seiner extrem hohen Auflösung bei niedriger Strahlenbelastung wird den Besuchern präsentiert. Außerdem kann der „OP-Saal der Zukunft“ mit seinen Operationsrobotern besichtigt werden, und Besucher können sich einen Einblick in die Ausbildung von Ärzten und Pflegekräften verschaffen. Dort wird an Modellpuppen ein Kaiserschnitt mit anschließender Erstversorgung eines Frühgeborenen demonstriert.

Das mit 20 Metern Länge größte Darmmodell Europas können die Besucher des Tags der offenen Tür ebenso erleben wie begehbare Modelle eines Gehirns, eines Herzens sowie einer Niere und Blase. An den Modellen beantworten Spezialisten der UMM Fragen und informieren zu den dargestellten Erkrankungen. Expertenvorträge in drei großen Hörsälen beschreiben laienverständlich neueste Erkenntnissen und Methoden in der medizinischen Diagnose und Behandlung zahlreicher Krankheiten.

Für kleine und größere Kinder stehen spezielle Attraktionen bereit: Im Teddybär-Krankenhaus behandeln Medizinstudierende die mitgebrachten Kuscheltiere der jungen Besucher. Einen echten Woodcast-Gipsarm anlegen lassen können sich die Kinder im Pavillon des UMM-Kinderzentrums. Neben einer Hüpfburg steht auch eine Foto-Box bereit, in der sich der Nachwuchs als Chirurg oder OP-Pflegekraft verkleidet in der Kulisse eines Operationssaals fotografieren lassen kann. Anschließend können die Kids wie echte Chirurgen mit minimal-invasiven Instrumenten und einer Endoskop-Kamera Süßigkeiten aus einem Torso „herausoperieren“.

Die Klinik-Clowns der UMM unterhalten das Publikum mit Zaubereien auf der Medizin-Meile, während der „zauberhafte Schmittini“ seine magischen Künste präsentiert. Dort werden auch musikalische Darbietungen und ein prominenter Überraschungsgast erwartet. Für ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

Landespolitik wird erwartet

Am Freitag, auf den Tag genau 100 Jahre nach der offiziellen Einweihung, findet ein Festakt mit geladenen hochrangigen Vertretern aus Medizin, Politik und Gesellschaft im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens statt. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführung des Universitätsklinikums erwarten die Gäste Grußworte der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und von Gesundheitsminister Manfred Lucha, Matthias Weidemüller, Prorektor der Universität Heidelberg, sowie Oberbürgermeister Peter Kurz, Aufsichtsratsvorsitzender des Universitätsklinikums. Die Festrede hält Jens Scholz, Erster Vorsitzender des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Ein vielfältiges musikalisches Rahmenprogramm und die Moderation des Kabarettisten Chako Habekost runden den kurzweiligen Nachmittag ab. Der Festakt wird von 14.30 bis 16.30 Uhr live auf dem Youtube-Kanal der UMM übertragen und ist dort auch danach abrufbar. red/tbö