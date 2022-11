Franz Kain spielt in Mannheim Fortsetzung seines Erfolgsprogramms

Mannheim. „Kain Allein Daheim 2 – Das große Ausmisten“ lautet das Motto, wenn Franz Kain am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr bei den Kulturtagen-Waldhof die Fortsetzung seines Erfolgsprogramms spielt. Und somit zu einem erneuten Streifzug durch die eigenen vier – nein eher vierzig – Wände einlädt.

Zehn Jahre später – mit diesen oft in Filmen verwendeten drei Worten müsste eigentlich das neue Programm von Franz Kain beginnen. In kürzester Zeit ist es entstanden, denn noch nie war der Kabarettist aus Weinheim länger allein daheim. Fast schon unheimlich lang, doch jetzt zieht es ihn zurück auf die Bühne. Er darf ja endlich wieder dort oben stehen und in Kurpfälzer Mundart so lebhaft wie bildhaft erzählen. Kain babbelt und gestikuliert, es sprudelt förmlich aus ihm heraus, was er in den letzten Monaten vor allem allein daheim erlebt hat.

Was vor zehn Jahren irgendwie nicht wirklich vollendet wurde, hat Franz Kain jetzt in seinen eigenen vier Wänden endlich umgesetzt. Damals ist er durchs Haus marschiert und hat gestöbert. Jetzt hat er aufgeräumt. Auf dem Dachboden, im Keller, in der Garage, überall hat er sich umgeschaut und so allerlei Wahnwitziges entdeckt.

Karten für die Veranstaltung gibt es unter www.reservix.de, Termine und Infos unter www.kulturtage-waldhof.de oder unter 0172/6 25 00 81.