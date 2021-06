Es waren 18 ausländische Fremd- und Zwangsarbeiter, die Ende März 1945 am Rangierbahnhof Pfingstberg/Seckenheim/Hochstätt selektiv hingerichtet wurden. Ihnen zu Ehren wurde dort nun ein Gedenkstein offiziell eingeweiht. „Es ist ein Erinnerungszeichen, das erstmals in Mannheim ein Endphasenverbrechen des Nazi-Regimes sichtbar macht, ein Denkmal für Zwangsarbeiter, die es in Mannheim in großer

...