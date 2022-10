In der Vergangenheit mussten die Teilnehmer von Turnieren mit Spielkarten sämtliche Punkte mühsam per Hand in papierene Listen eintragen und die Ergebnisse mit dem Taschenrechner zeitaufwendig zusammenrechnen, weshalb die Ergebnisse fehleranfällig waren, wenn sich Teilnehmer verrechnete. Durch die fortschrittliche Digitalisierung ist der Sport mittlerweile weiter.

„Jeder Tisch hat einen

...