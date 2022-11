Stichler empfangen Regenten

Ett kütt wie es kütt. Tja, so ist es möglich, dass sich der Prinz als geborener Kölner und die Prinzessin aus Bergisch Gladbach mit der kurpfälzer Fasnacht paaren. Nicht nur als Prinz Wolfgang I. und Prinzessin Sigrid II. sind die beiden Stichler die hoheitlichen närrischen Vertreter der Sandhofener Kampagne 22/23. Auch im wahren Leben sind sie ein Paar und bereits seit 28 Jahren verheiratet. Sie sind Eltern eines 26 Jahre alten Sohnes und einer 23 Jahre alte Tochter.

Kennen lernten sich Sigrid Geef, deren Vater Herbert Ungerer Schulleiter der Integrierten Gesamtschule (IGMH) war und ihr Mann Wolfgang, den das Studium nach Mannheim verschlagen hat, auf einer Party bei Freunden in Seckenheim. Die Volljuristin hat ein zweites Studium absolviert und arbeitet heute als Grundschullehrerin an einer Schule in Hessen.

Auto naht lautstark

„Zwei lange Jahre im Lockdown, zusammen feiern, glaubt man kaum. Was uns alle entzückt, die Stichler Fasnacht ist zurück“, reimt Vizepräsident Oliver Strübbe: „Und das im 26. Jubiläumsjahr – mit einem super Prinzenpaar.“ Normalerweise, so will es das Brauchtum, ist es die Aufgabe des Präsidenten, neue Regenten zu suchen, so Strübbe. Aber da er selbst das Prinzenpaar kannte und sie ihm gegenüber ihr Interesse an dem Amt zeigten, hat das die Suche abgekürzt.

Etwas spektakulär gestalteten den Empfang zur Inthronisation Elferrat Heiko Stasch und Kinga Schneider: Mit einem Auto, ausgestattet mit bunten Lichtern und nahend mit lauter Musik, sind sie vorgefahren in der Fischerklause am Wilhelmswörthweiher. Mittlerweile standen die Gäste am Eingang schon Spalier und wurden von einem strahlenden und einem erfrischend einladenden Lächeln ihrer Regentin Sigrid II. und von einem nicht weniger strahlenden Prinzen Wolfgang I. begrüßt. Die Stimmung in der Fischerklause war super. Schon alleine durch die festliche Dekoration, für die Martina Strübbe und Sabine Klotz verantwortlich zeichneten. Dass die Stichler im SKV eine gute Wahl mit dem Prinzenpaar getroffen haben, war den ganzen Abend ersichtlich. Davon zeugte schon das bezaubernde Lächeln der Regentin.

Für die gute musikalische Stimmung sorgte an diesem festlichen Abend Horst Karcher mit seiner Quetschkommod und DJ Massimo Romano. Draußen vor der Fischerklause konnten die zahlreichen Gäste an einem kleinen Büffet vom Bauernladen Steinmetz aus Lampertheim ihren Hunger stillen. eng