Auto überschlägt sich bei Unfall auf B44 bei Mannheim-Sandhofen

Mannheim. Bei einem Unfall auf der B44 zwischen Mannheim-Sandhofen und Lampertheim hat sich in der Nacht zum Samstag ein Auto überschlagen. Nach Angaben der Polizei konnte der Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Pkw gerettet und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sowie herumliegender Trümmerteile gereinigt werden. Die Strecke war zeitweise gesperrt. Warum sich das Auto überschlug, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Polizei war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.

