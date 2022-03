In Rheinau ist es am Freitagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Strahlenburgstraße gekommen. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge konnte sich der Großteil der dort wohnenden Personen selbst in Sicherheit bringen. Die im Dachgeschoss Anwesenden mussten mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand

...