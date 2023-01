Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neckarstadt-West Wie Ehrenamtliche in Mannheim-Neckarstadt sauber machen

Sie sammeln in ihrer Freizeit den Müll ein, den andere achtlos weggeworfen haben: Was die Surfrider im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West antreibt und was sie an der Kammerschleuse an Abfällen vorgefunden haben