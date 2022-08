Wie das bunte Kunstwerk in Mannheim-Neckarstadt gepflegt werden soll

Jetzt fehlen nur noch ausreichend Sitzgelegenheiten - und die Zusage der Stadt, den kürzlich in Betrieb genommenen Basketball-Platz am Neckarufer entsprechend zu pflegen und instand zu halten. Dies teilte jetzt der SPD-Ortsverein im Stadtteil mit. Florian Budke, Architekt und Grafiker, hatte den Betonplatz zum Basketballturnier „Red Bull Half Court“ in einen einzigartigen Sportplatz

...