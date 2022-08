Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mein Lieblingsplatz am Wasser BIG-Vorstandsmitgied Marc-Oliver Kuhse: "Das Wasser am Bellenkrappen in Mannheim-Lindenhof hat etwas Beruhigendes“

Marc-Oliver Kuhse engagiert sich als Mitglied in der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) im Mannheimer Stadtteil Lindenhof und entspannt gerne an seinem Lieblingsplatz am Wasser, dem Rheinufer beim Bellenkrappen