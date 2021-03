Mannheimer Morgen Plus-Artikel Friedrichsfeld - Arbeiten an Bürkle- und Bechererplatz beginnen frühestens ab dem Sommer / Stadt investiert Millionenbetrag in Neugestaltung Friedrichsfeld: Arbeiten an Bürkle- und Bechererplatz beginnen frühestens im Sommer

Der Bürkleplatz in Friedrichsfeld: Durch die Sanierung soll die Blickachse zur St. Bonifatius Kirche im Hintergrund besser hervorgehoben werden. © Torsten Gertkemper