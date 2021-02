Zu einer Kinder-Mitmach-Aktion lädt die Zweigstelle der Stadtbibliothek mit dem Förderverein ein. Damit soll es für die Kinder in der schwierigen Lockdown-Zeit eine Möglichkeit geben, sich kreativ zu beschäftigen. Die Aufgabe: Die Kinder können einen Baumgeist basteln, ein Foto machen und das per E-Mail an die Stadtbibliothek Friedrichsfeld schicken. Dort werden alle Fotos gesammelt und ausgestellt. Beim nächsten Termin in der Zweigstelle Friedrichsfeld können sich die Kinder dann eine kleine Überraschung als Belohnung abholen. Übrigens dürfen auch Kinder mitmachen, die nicht als Leser in der Bücherei registriert sind.

Und so geht es: Zuerst muss der Salzteig hergestellt werden. Das Rezept (für fünf Baumgeister): Zwei Tassen Mehl, eine Tasse Salz, dreiviertel Tasse Wasser, drei Esslöffel Öl. Mit diesem Teig geht man in den Wald und sammelt Waldschätze (Blätter, Eicheln, Tannenzapfen, Stöcke, Rindenstücke, Bucheckern, Schneckenhäuser, Federn). Nun wird ein Baum gesucht, der eine mittelgrobe Rinde hat. Aus dem Salzteig wird eine Kugel von 10 bis 15 Zentimeter Durchmesser geformt. Diese Kugel drückt man an die Rinde. Nun kann der Salzteig mit den Waldschätzen verziert werden. Es können Gesichter, Mandalas oder sonstige Muster erfunden werden, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Eine Belohnung wartet

Das Foto vom Waldgeist (ohne Kind)wird per Email an fvbuechereiff@web.de gesendet, ersehen mit Vor- und Nachname und dem Alter des Kindes, geschickt. Dann muss man nur noch mit der Leiterin der Zweigstelle. Birgit Leuther, einen Termin unter der Telefon 0621/ 47 32 29 ausmachen und seine Überraschung abholen. Die Mitmach-Aktion läuft bis Ostern. -ion