Mannheimer Morgen Plus-Artikel Feudenheim Was der Harmonika-Club in Mannheim-Feudenheim in der Kulturhalle spielte

Beim großen Konzert des Harmonika-Clubs im Mannheimer Stadtteil Feudenheim schwelgte man vor allem in Erinnerungen - an die Buga von 1975. Was gespielt wurde und wie das zur Buga 23 passt