Noch können die Kinder der beiden evangelischen Kindergärten in Feudenheim nicht in das neue Bonhoefferhaus einziehen, da der neue Kindergarten noch nicht fertig ist. Jetzt fand dennoch schon mal die symbolische Übergabe des Gebäudes (Bonhoefferhaus, Eberbacher Straße 1-3) durch Dekan Ralph Hartmann an die Kindergärten statt.

Laut Planung soll der Umzug in den Sommerferien abgewickelt

...