„Lallehaag“ sagt ab

Nur wenige Tage nach einer sehr optimistischen Aussage über den Verlauf der Kampagne hat der „Lallehaag“, einer von drei Karnevalsvereinen in Feudenheim, seine Prunksitzung am Samstag, 28. Januar, abgesagt. Dazu sei man „schweren Herzens wegen mangelnder Nachfrage gezwungen“, so Vorsitzende Daniela Gruber. „Der finanzielle Aufwand wäre einfach zu groß für unseren Verein“, auch wenn es für die Aktiven einen „herber Verlust“ darstelle, ihr einstudiertes Showprogramm nicht zeigen zu können. Die Absage des Fastnachtsumzuges in Mannheim und in Feudenheim „haben sicher dazu beigetragen, dass die fünfte Jahreszeit in den Köpfen unserer Besucher langsam schwindet“, so Gruber. Am Herrenessen und an der „Ladies Night“ halte man aber fest, ebenso an der neuen Fastnachtsfete am Rosenmontag. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1