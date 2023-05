Mannheimer Morgen Plus-Artikel Feudenheim In Mannheim-Feudenheim blühen zur Buga Blumen an Kirchenwänden

Es sind keine Beete, doch in der Kulturkirche Epiphanias in Mannheim-Feudenheim herrschen Bundesgartenschau-Gefühle. Was die Künstlerin Ruth Schuh damit zu tun hat.