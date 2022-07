Zweijähriger wird in Ludwigshafen von Auto erfasst - leicht verletzt

Ludwigshafen. Ein Kleinkind ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lief der zweijährige Junge im Erfurter Ring vor das Fahrzeug einer 40-jährigen Autofahrerin, die trotz starkem Bremsen, einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Das Kind erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

