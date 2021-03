Ludwigshafen. Soll der Platz vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen-Süd weiter Fickeisenplatz heißen oder zu deren 100. Geburtstag am 9. Mai nach der Widerstandskämpferin Sophie Scholl umbenannt werden? Diese Frage spaltet derzeit den Stadtteil. Anfang März hatte der Ortsbeirat die Umbenennung mit denkbar knapper Mehrheit abgelehnt (wir berichteten). Doch die Diskussionen nahmen auch danach kein Ende.

Mittlerweile zeichnet sich ein Kompromiss ab. So könnte in Zukunft ein Schild an den Ludwigshafener Kaufmann Karl Ludwig Fickeisen erinnern, der einst 400 000 Mark für ein Waisenhaus stiftete. Der Platz als solcher könnte dann nach Sophie Scholl benannt werden. An diesem Freitag um 16 Uhr kommt der Ortsbeirat Südliche Innenstadt zu einer Sondersitzung zusammen.

Auch bei der Stadtratssitzung am Montag, 22. März, wird der Fickeisenplatz Thema sein. Denn die Grünen im Rat bringen einen Antrag zu dessen Umbenennung ein, wie sie am Donnerstag mitteilten. „Um die Ehrung zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl zu ermöglichen“, wie es in einem Schreiben heißt. „Sophie Scholl wäre am 9. Mai 100 Jahre alt. Deshalb ist es gut, dass sich der Ortsbeirat Südliche Innenstadt in einer Sondersitzung erneut damit befasst, wie die Widerstandskämpferin der ,Weißen Rose‘, die 1943 zusammen mit ihrem Bruder Hans Scholl und Christoph Probst vom Regime des Dritten Reichs hingerichtet wurde, geehrt werden kann“, sagt die Co-Fraktionsvorsitzende Monika Kleinschnitger. „Wir begrüßen, dass sich der Ortsvorsteher mit der Schulgemeinschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, von der die Initiative ausging, in Verbindung gesetzt hat.“

Weil letztlich im Bau- und Grundstücksausschuss oder im Stadtrat über die Vergabe von Straßennamen entschieden werde, habe die Fraktion den Antrag eingebracht. „Sophie Scholl und ihre Mitstreiter haben für viele junge Menschen Vorbildcharakter“, so Kleinschnitger. Gleichwohl sei es wichtig, Karl Ludwig Fickeisen in Erinnerung zu halten – mit einer Plakette oder Tafel. jei