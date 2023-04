Versuchter Einbruch in Ludwigshafener Handyladen - Verdächtiger in Haft

Ludwigshafen. Nach einem versuchten Einbruch in einen Handyladen in Ludwigshafen sind zwei Verdächtige von der Polizei festgenommen worden. Ein 26-Jähriger befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei, sollen die Verdächtigen versucht haben in der Nacht auf Freitag, gegen 2 Uhr, in das Geschäft in der Mundenheimer Straße einzubrechen. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Die Männer flüchteten zunächst vor den eingesetzten Beamten, konnten aber nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Der 26-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Freitag dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sein 21-jähriger Komplize wurde aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß entlassen.