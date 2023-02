Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Taschendiebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, rempelte ein Unbekannter die 37-jährige Geschädigte gegen 15.30 Uhr in der Wredestraße auf dem Gehweg an.

Anschließend bemerkte die Frau aus Ludwigshafen, dass sich ihr Handy nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Die Täterin wird folgenderweise beschrieben: rund 1,60 Meter große Frau mit Mütze und dunkler Jacke.