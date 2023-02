Ludwigshafen. Ein Streit zwischen zwei Frauen ist am Sonntag in Ludwigshafen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, stritten eine 47-Jährige und eine 29-Jährige wegen privater Unstimmigkeiten. Gegen 22 Uhr schlug die Ältere die jüngere Frau erst mit einem Stock. Danach zog sie an den Haaren der Jüngeren. Die 29-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und Platzwunden. Sie flüchtete in einen Hinterhof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 47-jährige Angreiferin muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.