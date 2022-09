Studierende wieder vor Ort begrüßt

Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft ist in Präsenz in das Wintersemester gestartet. Erstmals fand die Erstsemesterbegrüßung wieder vollständig vor Ort statt. 840 neue Studierende beginnen zum Herbst ihr Studium an der Hochschule. Die ersten Vorlesungen starten nächste Woche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach vier Semestern Corona-bedingter Pause begrüßte der Präsident der Hochschule, Gunther Piller, die neuen Erstsemester wieder in der Aula der Bildungseinrichtung. Ein bisschen Digitales blieb dennoch, da Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Vertrauensdozentin Birgit Angermayer ihre Grüße und Wünsche an die jungen Erwachsenen per Videobotschaft überbrachte, teilt die Hochschule in einer Pressemeldung mit. Direkt an die Studierenden konnten sich Präsident Piller wiederum wenden und machte in Aussicht auf den neuen Lebensabschnitt des Studiums Mut: „Seien Sie offen, erschließen Sie sich neue Welten, bringen Sie sich ein“, riet er laut Pressemeldung den neuen Studierenden der Hochschule, die vor allem von der familiären Atmosphäre und dem hohen Praxisbezug der Hochschule profitieren würden.

Neubau 2023 bezugsfertig

In der Aula kommen die Erstsemester zum ersten Mal zusammen. © Hochschule

Die neuen Studierenden dürfen sich außerdem über den Neubau am Campus in Ludwigshafen-Mundenheim freuen, der ab Frühsommer 2023 bezugsfertig sein soll, hieß es weiter. Im Neubau sind eine neu gestaltete Bibliothek und eine große Mensa untergebracht, berichtet die Hochschule weiter. Um sich auf Prüfungen vorzubereiten und Inhalte nachzuarbeiten, gibt es außerdem Lehr- und Gruppenarbeitsräume.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Einweihung Nachhaltiger Neubau für die Feuerwehr Mehr erfahren

Doch nicht nur vor Ort gibt es Neues zu entdecken. Auch Auslandserfahrungen können sie im Verlauf ihres Studiums machen und an einem Austauschprogramm teilnehmen. Um sich bei den vielen Angeboten zurechtzufinden, gibt es diese Woche viele verschiedene Orientierungsveranstaltungen. vs