Sechs Menschen aus brennender Wohnung in Ludwigshafen gerettet

Ludwigshafen. Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen wegen eines Wohnungsbrandes in Ludwigshafen Süd im Einsatz gewesen. Gegen 04.15 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einem dreigeschossigen Wohngebäude in der Otto-Dill-Straße gemeldet. Das Feuer in einer Kellerwohnung konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Feuerwehr rettete sechs Menschen, die wegen des Verdachtes auf eine Rauchvergiftung dem Rettungsdienst übergeben wurden.

Es waren umfangreiche Nachlösch- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Das betroffene Wohngebäude ist nun unbewohnbar. Den Bewohnern wurde von der Stadt eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.