Orangefarbene Wolke über der Region - Austritt von nitrosen Gasen bei BASF

Ludwigshafen. Zahlreiche Nutzer in den Sozialen Medien berichten am Montagabend von einer großen orangefarbenen Wolke, die über die Stadt Ludwigshafen. Nach ersten Angaben der Mannheimer Feuerwehr waren nitrose Gase aus einem Kamin der BASF in Ludwigshafen ausgetreten.

Im nördlichen Teil von Mannheim sei demzufolge kurzzeitig eine deutlich sichtbare Wolke in einer Höhe von rund 300 Metern zu sehen gewesen. Messungen konnten aufgrund der Höhenlage der Gase in der Luft, nicht durchgeführt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nach Angaben der Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt bestanden. Von der nördlichen Stadtgrenze habe sich die Wolke in Richtung Lampertheim und in Richtung Odenwald verflüchtigt.

Michael Sinthern entdeckte das Phänomen am Himmel, als er mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg in die Gartenstadt war. "Ich kam gerade am Hanauer Platz an und hab die Wolke in südwestlicher Himmelsrichtung gesehen", erzählt er am Telefon. "Das war um 21.39 Uhr", so Sinthern. Als langjähriges Feuerwehrmitglied informierte er sofort seine ehemaligen Kollegen. "Bei der Farbe hab ich sofort an Nitrose-Gase gedacht", berichtet der Augenzeuge, der solche Wolken schon häufiger in seinen Leben gesehen hat.

Weitere Informationen liegen nicht vor.

