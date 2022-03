OB Steinruck in Videobotschaft : "Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer"

Ludwigshafen. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat sich am Montag in einer Videobotschaft zum Krieg in der Ukraine geäußert. „Wir sind zutiefst erschüttert angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine und verurteilen dies aufs Schärfste. “, sagte Steinruck. Russland begehe einen „brutalen Bruch“ mit dem Völkerrecht und verübe einen „brutalen Angriff“ auf die Demokratie. Gleichzeitig sprach Steinruck den Ukrainerinnen und Ukrainern ihre Solidarität aus: „Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer – als Demokratinnen und Demokratinnen, Europäerinnen und Europäer, als Freundinnen und Freunde.“

Um die Solidarität Ludwigshafens zu bekräftigen, will die Stadt Ukrainern und Ukrainerinnen, die wegen des Krieg aus ihrer Heimat vertrieben werden, Zuflucht bieten. „Wir sind bereit, Menschen aufzunehmen, ihnen Sicherheit zu geben“, so Steinruck in ihrer mit ukrainischen Untertiteln versehenen Videobotschaft. Die Stadt informierte in einer Pressemitteilung entsprechend, dass sich Bürgerinnen und Bürger, die eine Wohnung zur Verfügung stellen können, unter der ab Mittwoch, 2. März, geschalteten Hotline unter 0621/504-7070 an die Stadtverwaltung wenden können.

Gleichzeitig organisiert die Oberbürgermeisterin aktuell gemeinsam mit Oberstleutnant Werner Parlow einen Transport mit medizinischen Hilfsgütern, wie in der Mitteilung bekannt gegeben wurde. Die darin enthaltenen Hilfsmittel wie Verbandsmaterial, Hygieneprodukte und chirurgisches Material wurden aus den Krankenhäusern der Stadt bereitgestellt. Die Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen stellt einen Lkw für den Transport bereit. Beliefert werden sollen nach weiteren Angaben Stationen in Polen, die sich aktuell zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine gebildet haben.

Steinruck bedankte sich in der Videobotschaft zudem bei den Bürgerinnen und Bürgern Ludwigshafens, die bereits ihre Hilfe und Unterstützung angeboten haben. Wer die Menschen in der Ukraine finanziell unterstützen möchte, kann unter dem Verwendungszweck "Ukraine – Hilfe in LU" Überweisungen an folgendes Konto tätigen:

Kinderhilfe Ukraine, Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij e.V.,

Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN: DE51 5455 0010 0193 0706 04,

BIC: LUHSDE6AXXX.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass keine Sachspenden benötigt werden.