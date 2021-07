Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft hat in einem Strategieprozess eine inhaltliche Neuausrichtung in Lehre und Forschung für die Bereiche Gesundheit und Sozialwesen erarbeitet. Hintergrund sind sich ändernde Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Dieses neue Portfolio mit sieben Studiengängen wurde Denis Alt (SPD), Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und

...